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إحالة سائق تاكسى للمحاكمة بتهمة سرقة حقيبة بها أموال وهواتف من سيدة بالمطار

الجمعة، 03 أغسطس 2018 12:12 ص
إحالة سائق تاكسى للمحاكمة بتهمة سرقة حقيبة بها أموال وهواتف من سيدة بالمطار سرقة - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أحالت نيابة الوايلى، سائق تاكسى للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة سرقة حقيبة حريمى بداخلها دولارات وهواتف محمولة.

البداية كانت أثناء تفقد ضباط مباحث قسم شرطة الوايلى، الأوضاع الأمنية أمام مسجد النور، حيث اشتبه فى السيارة المارة تحمل أرقام ع ل ر 724 ماركة هيونداى فيرنا بيضاء اللون "تاكسى" حيث شاهد حقيبة يد حريمى بالكرسى المجاور لقائد السيارة، وباستيقافه، تبين أنه شخص يدعى سيد .م.ر.م. 52 سنة سائق، وبفحص حقيبة اليد الحريمى عثر بداخلها على 2 هاتف محمول، ومبلغ مالى 900 جنيه، وبطاقة رقم قومى باسم  رشا .ر.ن.ع. ، فيزا كارد، ومبلغ  4500 درهم إماراتى، و100 دولار أمريكى.

 

وبمناقشة المتهم عن مصدر الحقيبة المضبوطة حيازته، اعترف بسرقتها من سيدة حال سيرها  بمطار القاهرة بدائرة قسم شرطة النزهة، حيث تم  التوصل للمجنى عليها، وتبين أنها رشا .ر.ن.ع. 43 سنة حاصلة على بكالوريوس تجارة، وبعرض المضبوطات عليها تعرفت عليها، واتهمته بالسرقة، فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 


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مطار القاهرة

سرقة حقيبة من المطار

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