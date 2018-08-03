أهالى عزبة بالقليوبية يطالبون بنقل رئيس وحدة الدير لغياب الخدمات

كتب - إبراهيم سالم

طالب عددٍ من أهالى عزبة علاء الدين التابعة لقرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية، اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء نقل رئيس الوحدة المحلية بقرية الدير الحالى نظرًا لتدنى الخدمات بالعزبة.

وأوضح الأهالى فى شكواهم أن هناك بعض النقص فى الخدمات مثل عدم إنارة الشوارع، وعدم وجود مخبز بلدى نظرًا لإغلاق المخبز البلدى بالعزبة منذ أكثر من 3 سنوات، فضلا عن أن القائمين سيارة جمع القمامة يحصلون رسوم جمع القمامة ولا يقومون بعملهم، كما سيارة كسح الخزانات التابعة للوحدة المحلية بقرية الدير لا تأتى إلا بصعوبة بالغة لكسح الخزانات.

وأشار الأهالى إلى أنه منذ عامين لم يتم تدخل رئيس الوحدة المحلية بقرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية لتشغيل مشروع الصرف الصحى لخدمة أهالى العزبة.