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أمن المنوفية يشن حملة موسعة على الظهير الصحراوى ويضبط 5 هاربين من أحكام

الجمعة، 03 أغسطس 2018 10:38 ص
أمن المنوفية يشن حملة موسعة على الظهير الصحراوى ويضبط 5 هاربين من أحكام حملة أمنية - ارشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من الأحكام القضائية، تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء السيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى ضمت ضباط الإدارة.

أسفرت الحملة عن فحص 7 مزراع بطريق الخطاطبة بدائرة مركز السادات، فحص 37 شخصا جنائيا، تبين وجود عاطلين هاربين من 5 أحكام قضائية، كما تم فحص 31 شقة مفروشة و79شخص من قاطنيها، دائرة قسم شبين الكوم "فحص جنائى"، تبين أنهم غير مطلوبين، كما تم تحرير 5 قضايا مخالفات المحال العام – بدائرة قسم شبين الكوم. 

 

 


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