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أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف لغز العثور على رضيعة بمدخل عمارة

الجمعة، 03 أغسطس 2018 03:38 م
أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف لغز العثور على رضيعة بمدخل عمارة الطفلة الرضيعة
القليوبية نيفين طه
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تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الجمعة، من جهودها لضبط أحد الأشخاص، وبصحبته ربة منزل، قاما بإلقاء طفلة رضيعة فى مدخل إحدى العمارات بحى غرب شبرا الخيمة، وفرا هاربين، فيما كشفتهما كاميرات المراقبه الموضوعة على أحد المحلات وجارى التعرف عليهما، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
وتلقى المقدم أحمد عسر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة بلاغا من مجموعة من الأهالى بسماعهم صوت صراخ طفلة حديثة الولادة أمام باب شقتهم بإحدى العمارات دائرة قسم أول، وتم إخطار اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، فتبين للواء علاء فاروق مدير المباحث أن بسؤال الأهالى أكدوا أنه فى تمام الساعة 5:30 صباحا فوجئوا بسماع صوت بكاء طفل أمام باب الشقق بالدور الأرضى بأحد العمارات، وعندما فتحوا الباب شاهدوا طفلة حديثة الولادة موضوعة على الأرض وهى تبكى.
 
وأضافوا أنهم قاموا بسؤال الجيران عن الطفلة للبحث عن أهليتها إلا أن أحداً لم يتعرف عليها ما دفعهم للاتصال بقسم شرطة شبرا الخيمة أول، فيما رصدت إحدى كاميرات المراقبة المحيطة بمقر العقار محل الواقعة رجل وسيدة أثناء سيرهما فى الشارع يحملان الطفلة الرضيعة ودخول الرجل حاملاً الطفلة إلى داخل العقار وترك الطفلة والخروج بدونها، ليضعها أمام إحدى الشقق السكنية الموجودة بالعقار وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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