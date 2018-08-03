أعرف المحظورات على سائقى القطارات فى 21 معلومة

كتب رضا حبيشى

يقدم "اليوم السابع" فى 21 معلومة كل ما تريد معرفته عن المحظورات على سائق القطار ارتكابها، والتى يمكن أن تؤدى إلى حادث أو كارثة تودى بحياة ركاب أو تعطل حركة القطارات أو الإضرار بمرفق السكة الحديد، وذلك من واقع لائحة الجزاءات الجديدة التى أقرتها هيئة السكة الحديد مؤخرا بهدف تحقيق الانضباط فى تشغيل القطارات.

1ـ قيادة جرار أو أى نوع من القطارات دون تصريح.

2ـ تجاوز الإشارات "السيمافورات" خلال القيادة وعدم الإلتزام بما تصرح به الإشارات.

3ـ تعاطى أى نوع من المخدرات أو وجوده فى موقع العمل وهو فى حالة سكر أو تحت تأثير مخدر.

4ـ فصل أو تعطيل جهاز التحكم الآلى بالقطار (ايه تى سى).

5ـ زيادة سرعة القطارات عن السرعة المقررة.

6ـ عدم الوقوف على المحطات المقرر وقوفه بها.

7ـ إبطال تشغيل رجل أو يد "الميت" بالجرارات أو وحدات الديزل المختلفة أو إتلاف أجهزة الأمان الخاصة بإبطال المحرك أو رفع الحمل عنه.

8ـ فتح أبواب القطار أثناء الرحلة.

9ـ السماح لأشخاص غير مصرح لهم بالتواجد فى جرار القطار.

10ـ التبليغ كذبا عن خلل بالقاطرة بقصد تعطيل العمل.

11ـ سوء معاملة الجمهور.

12ـ عدم الظهور بالمظهر اللائق وعدم ارتداء الزى الرسمى للهيئة.

13ـ عدم التبليغ بحوادث أو عوارض السيارات التى قد تواجهه أثناء رحلته.

14ـ تهديد أحد العاملين لحمله على الامتناع عن القيام بأداء عمل مشروع مكلف به قانونا.

15ـ الامتناع عن قيادة القطار المصرح له بقيادته.

16ـ الاتفاق مع زملائه من السائقين لقيادة القطار المكلف بقيادته بدلا منه.

17ـ التحريض أو التدبير أو المشاركة فى تجمهر يؤدى إلى إثارة العاملين.

18ـ الإضراب عن العمل أو الاعتصام داخل مقر العمل دون اتباع الإجراءات التى ينظمها القانون.

19ـ ترويج الإشاعات والأكاذيب التى من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم العام.

20ـ التفوه بما لا يتفق والاحترام الواجب لدين أو عقيدة الآخرين أثناء العمل.

21ـ العقوبات الخصم من المرتب من 3 إلى 60 يوما وفق نوع المخالفة والإحالة للمحاكمة التأديبية فى حالة التكرار.