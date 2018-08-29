80 نائبا ليبيا يطالبون بحجب الثقة عن رئيس المجلس الرئاسى الليبى

أصدر مجموعة من اعضاء مجلس النواب الليبى اليوم الأربعاء بيانا رسميا لحجب الثقة عن رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى فائز السراج.

ووقع على البيان 80 نائبا من أعضاء مجلس النواب الليبى جاء فيه: " المجلس الرئاسى لم يعد بوضعه الحالى يمثل مفهوم التوافق الوطنى المنصوص عليه فى الاتفاق السياسى الليبي".

كما طالب أعضاء مجلس النواب الليبى فى بيانهم بضرورة الشروع فى هيكلة السلطة التنفيذية بحيث تصبح مكونة من مجلس رئاسى برئيس ونائبين ورئيس حكومة يعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تنال الثقة من مجلس النواب الليبى.

وحث النواب الليبيون فى بيانهم كل الأطراف ذات العلاقة بإعلاء الروح الوطنية وتغليب المصلحة العامة عن المصالح.

وطالبو أعضاء مجلس النواب الليبى البعثة الاممية فى ليبيا بضرورة دعم هذه الخطوة وذلك بدعوة مجلسى النواب والدولة للعودة إلى الحوار فى أسرع وقت ممكن.

يشار إلى أن فائز السراج تولى رئاسة المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية آواخر عام 2015 نتيجة للاتفاق السياسى الذى وقع فى الصخيرات المغربية.