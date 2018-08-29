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27 سبتمبر المقبل.. مد مهلة طلبات تقنين أراضى أملاك الدولة فى الشرقية

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 12:11 م
27 سبتمبر المقبل.. مد مهلة طلبات تقنين أراضى أملاك الدولة فى الشرقية اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية
الشرقية – إيمان مهنى
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أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ، أن يوم 27 سبتمبر المقبل هو الموعد الأخير لسداد رسوم فحص طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة وعلى الجميع الإلتزام بها ، لأنه عقب إنتهاء هذه المهلة سيتم التعامل مع الحالات التي لم يسدد عنها الرسوم بإعتبارها حالات تعدي لتدخل ضمن موجات الإزالة.

وأكد محافظ الشرقية في بيان له ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية القروية بإعلام المواطنين والذين تقدموا بطلبات لتقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة بسداد الرسوم المستحقه خلال الموعد المحدد طبقاً لأحكام القانون .

 


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