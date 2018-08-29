242 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 17.6 مليون طن خلال 5 أيام

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ5 أيام الماضية من الجمعة وحتى أمس الثلاثاء، عبور 242 سفينة بحمولة 17.6 مليون طن.

وقال "مميش"، إن هيئة قناة السويس استطاعت بفضل القناة الجديدة التعامل بمنتهى الحرفية والمرونة مع كافة متغيرات صناعة النقل البحرى، لاسيما زيادة كفاءتها على استقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن، والاستفادة من تعافى حركة التجارة العالمية ومؤشرات نمو الاقتصاديات العالمية الكبرى.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن يوم الجمعة عبرت القناة 41 سفينة بحمولة 3 ملايين طن، وعبرت يوم السبت 48 سفينة بحمولة 4.2 مليون طن، وعبرت يوم الأحد 48 سفينة قناة السويس بحمولة 3.4 مليون طن، وعبرت يوم الاثنين 50 سفينة بحمولة 3.2 مليون طن، وعبرت أمس الثلاثاء 55 سفينة قناة السويس بحمولة 3.8 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الخمسة أيام الماضية 242 سفينة بحمولة 17.6 مليون طن.