"وكيل زراعة الغربية" يجتمع برئيس قطاع شئون البيئة لمتابعة التصدى لنوبات التلوث الحادة

الغربية - فريق المحافظات

نظمت مديرية الزراعة بمحافظة الغربية اجتماعا برئاسة المهندس على بيومى وكيل وزارة الزراعة، ومشاركة المهندس أيمن شتا رئيس قطاع شئون فروع البيئة، وبحضور دكتورة أميمة صوان مستشار الوزيرة للمخلفات الزراعية، والدكتور عبدالعليم الشافعى رئيس الإدارة المركزية بالإرشاد بوزارة الزراعة، وذلك لمتابعة أعمال التصدى لنوبات التلوث الحادة لهذا الموسم فى محافظات الغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، والبحيرة، حيث شارك أيضا رؤساء أفرع جهاز شئون البيئة بهذه المحافظات.

وأكد المهندس أيمن شتا على ضرورة التعاون بين جميع القطاعات، كما أبلغ الحضور تأكيد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدائم على حسن التعاون بين الزراعة والبيئة، كما تم فى الأعوام السابقة لنجاح منظومة التصدى للسحابة السوداء 2018.

فيما أكدت الدكتورة أميمة صوان على ضرورة رفع الوعى البيئى لدى المزارعين للاستفادة المثالية من قش الأرز لتعود بعائد اقتصادى على الفلاحين.