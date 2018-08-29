video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 29 أغسطس 2018 01:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"وكيل زراعة الغربية" يجتمع برئيس قطاع شئون البيئة لمتابعة التصدى لنوبات التلوث الحادة

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 01:24 م
"وكيل زراعة الغربية" يجتمع برئيس قطاع شئون البيئة لمتابعة التصدى لنوبات التلوث الحادة ندوة مديرية الزراعة بالغربية
الغربية - فريق المحافظات
إضافة تعليق
نظمت مديرية الزراعة بمحافظة الغربية اجتماعا برئاسة المهندس على بيومى وكيل وزارة الزراعة، ومشاركة المهندس أيمن شتا رئيس قطاع شئون فروع البيئة، وبحضور دكتورة أميمة صوان مستشار الوزيرة للمخلفات الزراعية، والدكتور عبدالعليم الشافعى رئيس الإدارة المركزية بالإرشاد بوزارة الزراعة، وذلك لمتابعة أعمال التصدى لنوبات التلوث الحادة لهذا الموسم فى محافظات الغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، والبحيرة، حيث شارك أيضا رؤساء أفرع جهاز شئون البيئة بهذه المحافظات.
 
وأكد المهندس أيمن شتا على ضرورة التعاون بين جميع القطاعات، كما أبلغ الحضور تأكيد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدائم على حسن التعاون بين الزراعة والبيئة، كما تم فى الأعوام السابقة لنجاح منظومة التصدى للسحابة السوداء 2018. 
 
فيما أكدت الدكتورة أميمة صوان على ضرورة رفع الوعى البيئى لدى المزارعين للاستفادة المثالية من قش الأرز لتعود بعائد اقتصادى على الفلاحين.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 377 مخالفة مرورية وتحصيل 48900 ألف جنيه غرامات بالغربية

اخبار مصر

اخبار الغربيه

اخبار المحافظات

قش الارز

جهاز شئون البيئه

مديرية الزراعه بالغربيه

الغربية




لا تفوتك
ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة