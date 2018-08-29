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وفاة المبتهل عبدالتواب البساتينى ابن بنى سويف عن عمر 72 عاما

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 09:41 م
وفاة المبتهل عبدالتواب البساتينى ابن بنى سويف عن عمر 72 عاما المبتهل عبدالتواب البساتينى
بنى سويف أيمن لطفى
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توفى مساء اليوم المبتهل الشيخ عبدالتواب البساتينى، أحد أشهر المبتهلين والمنشدين العرب، ابن قرية العرب الشهيرة بالبساتين التابعة لمركز بنى سويف عن عمر يناهز 72 عاماً.

وقال الشيخ طه محمد عبدالحميد، إمام وخطيب مسجد قرية البساتين: إن الراحل اسمه الحقيقى عبدالتواب عباس محمد، وشهرته البساتينى، ووافته المنية وصعدت روحه إلى بارئها داخل منزله بالقرية بعد معاناة من أمراض الضغط والسكر والكلى خلال العام الماضى، لافتا أن البساتينى لديه اثنان من الأبناء همها أحمد ويعمل موظفا إداريا بمديرية الأوقاف، ومحمود مؤذن بمسجد القرية.

وأضاف طه عبدالحميد: أن الراحل أوصى بأن يغسله وينزله القبر الشيخ شعبان من أبناء القرية، بعد أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد القرية التى ولد بها وقضى عمره بين أبنائها، لافتاً إلى أن البساتينى ساهم فى كثير من أعمال الخير والمشروعات الخدمية بالقرية آخرها الصرف الصحى المدمج الحديث كأول قرية يطبق بها هذا النظام الذى طالبت الحكومة بتعميمه على مستوى قرى مصر.

يذكر أن البساتينى يعد من أقدم مبتهلى الإذاعة والتليفزيون، ولقب بشيخ المنشدين العرب لعذوبة صوته وتميزه بمدرسة خاصة فى أداء الابتهالات والإنشاد الدينى، وكان يشارك فى الأمسيات والاحتفالات الهامة التى نقتلها الإذاعة والتليفزيون المصرى من المساجد الكبرى لأكثر من 30 عاماً.


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