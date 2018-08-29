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وزير يمنى: منع ميليشيا الحوثى دخول المساعدات للحديدة إرهاب

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 07:54 ص
وزير يمنى: منع ميليشيا الحوثى دخول المساعدات للحديدة إرهاب ميليشيا الحوثى
عدن (أ ش أ)
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أدان وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمنى عبدالرقيب فتح بشدة منع ميليشيات الحوثى للمنظمات الإغاثية الأممية الدولية من إيصال المساعدات الإغاثية وتوزيعها فى مديريات الدريهمى والتحيتا بمحافظة الحديدة.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية اليوم الأربعاء، عن فتح قوله: إن هذه الإجراءات إرهابية ومخالفة للقانون الدولى والإنسانى.

وكانت المفوضية السامية لشئون اللاجئين قد دعت جميع أطراف النزاع فى اليمن إلى توفير المزيد من الحماية للمدنيين الفارين من الحديدة وكذلك ضمان سلامتهم البدنية وحرية حركتهم وضمان طرق امنة للمدنيين لمغادرة مناطق النزاع.

وقال المتحدث باسم المفوضية وليام سبندلر إن المنظمة الدولية تقوم بتعزيز استجابتها لتلبية احتياجات الحماية الأكثر إلحاحا لآلاف العائلات النازحة بسبب القتال فى الحديدة المدينة الساحلية الاستراتيجية التى يصل منها حوالى 80% من جميع المواد الغذائية والمساعدات إلى اليمن.

 


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