وزير الاتصالات يلتقى أعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى

هبة السيد

التقى عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة خليل حسن خليل بمقر الوزارة فى القرية الذكية، تنأول اللقاء مناقشة بناء صناعة وطنية قوية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأهم التحديات التى تواجه الصناعة وسبل حلها وكيفية تنمية الطلب المحلي.

حضر اللقاء مها رشاد القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وشيرين الجندى مستشار الوزير لشئون المناطق التكنولوجية، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال اللقاء أكد عمرو طلعت على أن الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا تعد شريكا استراتيجيا فى تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ مشيرا إلى أن هذا اللقاء هو بداية سلسلة من اللقاءات الدورية من أجل التشارك فى الافكار والرؤى؛ ومؤكدا على أهمية تطبيق نظم الحوكمة لتقييم الآداء ومراجعة الآليات المستخدمة بما يضمن الوصول إلى النتائج المطلوبة، وبما يتوافق مع الأهداف المحددة فى خطط العمل.

تناول اللقاء مناقشة آليات تعزيز الشمول المالي، وضرورة العمل على زيادة صادرات الخدمات الرقمية، وتحقيق تكامل لبيانات الغرف والمنشآت التجارية العاملة فى الصناعة وربطها مع الجهات ذات الصلة. كما تم استعراض مقترح لعقد منتدى افرومتوسطى يهدف إلى الاستثمار فى التكنولوجيا يتم خلاله دعوة المستثمرين للتعرف على منتجات الشركات الناشئة فى المنطقة.

واستعرض خليل حسن خليل استراتيجية الشعبة التى تنفذها بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وأكد خلال كلمته على أهمية هذا اللقاء لعرض احتياجات ومتطلبات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ مشيرا إلى أن الشعبة ستعمل على تقديم خطة عمل لتنمية الطلب المحلى فى خدمات البرمجة، وتسويق ألفرص الاستثمارية المتاحة فى المناطق التكنولوجية.

وطالب أعضاء الشعبة مساهمة القطاع الخاص فى استراتيجية تصنيع الالكترونيات لخدمة المشروعات القومية للدولة؛ وفى هذا السياق أوضح الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة تعمل من خلال استراتيجية لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وذلك من خلال جذب الاستثمارات الخارجية، واستقطاب التكنولوجيات العالمية الحديثة مع تشجيع الشركات الوطنية على التصنيع المحلي، وستعمل الوزارة وجهاتها التابعة على تدريب الكوادر المطلوبة وجذبها للتواجد بالمناطق التكنولوجية بما يؤهلها للمنافسة.

وأضاف الوزير أنه تم تشكيل لجنة وزارية لإدارة عملية تصنيع أجهزة التابلت التعليمى تضم فى عضويتها مختلف ممثلى الجهات المتخصصة والتى من المقرر أن تشرف على خطط العمل المتعلقة بتصنيع الأجهزة، والبرمجة وبناء المحتوى، والبحث والتطوير.

كما تناول اللقاء أهمية توفير التدريب المتخصص لتلبية احتياجات الصناعة؛ ومن جانبه أكد السيد الوزير على أن صناعة الاتصالات تكنولوجيا المعلومات لن تقوم إلا بتوافر الكوادر الاحترافية المدربة وبأعداد تكفى السوق المحلى والخارجي، مشيرا إلى أنه يتم حاليا اعداد استراتيجية للعمل تستهدف ربط احتياجات الصناعة مع البرامج التدريبية التى يوفرها معهد تكنولوجيا المعلومات، والمعهد القومى للاتصالات لتشمل إتاحة التدريب على التقنيات عالية التخصص، مع التزام الشركات العاملة بالصناعة بتوظيف هذه الكوادر المحترفة والمُمكنة تكنولوجيا.

وتضمن اللقاء التأكيد على أهمية صناعة تدوير المخلفات الالكترونية وضرورة العمل على تطوير هذه الصناعة من خلال حملات توعية للمجتمع، والتواصل مع القطاع الحكومي، مع إيجاد آليات لتحفيز المواطنين والجهات المُصنعة على المشاركة.