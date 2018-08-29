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وزارة حقوق الإنسان اليمنية تصف تقرير فريق الخبراء الدوليين بالصادم

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 02:00 ص
وزارة حقوق الإنسان اليمنية تصف تقرير فريق الخبراء الدوليين بالصادم الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى
عدن (أ ش أ)
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أعربت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، عن صدمتها لما احتواه تقرير مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن التقرير المرفوع من فريق الخبراء البارزين المشكل بناء على القرار 31/36، كان صادماً فى كثير من فقراته التى تفتقد الى الدقة والحيادية.

وذكرت الوزارة - فى بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" - "أن التقرير أفتقر للتوصيف المفاهيمى الدقيق لطبيعة ما يجري، موضحة ملاحظة الوزارة أن فريق الخبراء تجاوز الولاية الممنوحة له من مجلس حقوق الإنسان، بحسب القرار الذى صدر تحت البند العاشر الخاص بتقديم المساعد".

 

 


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