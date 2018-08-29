نقيب البيطريين: استدعاء 3 أعضاء للتحقيق لتسببهم فى احتجاز زملائهم

كتبت آية دعبس

قال الدكتور خالد العامري، نقيب الأطباء البيطريين، إن النقابة ستتخذ إجراءاتها لاستدعاء 3 أطباء بيطريين بمحافظة المنيا، يوم الاثنين المقبل، بالنقابة العامة، وذلك بعد تسببهم فى استدعاء واحتجاز 3 بيطريين آخرين، موجها الشكر والتقدير للداخلية للتعامل مع الأطباء البيطريين بشكل لائق وجيد.

وأوضح العامرى، خلال كلمته بورشة عمل لجنة المنشآت البيطرية، المنعقدة الآن بمقر دار الحكمة، أن هناك تعليمات صادرة بضرورة وجود صيادلة وزراعيين لاتخاذ إجراءات خاصة بتحريز الأدوية البيطرية، والأعلاف، وهو ما لم يتوافر في اللجنة التى أجرت حملة، مستنكرا أن يتم ترك 5 آلاف «بارادميديكال» من دخلاء المهنة للعمل بالمحافظات، فى مقابل تعمد آخرين للإساءة والإضرار بالبيطريين حال وجود بعض الملاحظات التى تستوجب لفت النظر أولا لتصحيحها، واتخاذ إجراءات حال تكرارها.

وأكد نقيب البيطريين، أنه فور تواصله مع الداخلية في المنيا، أوضحت احترامها للبيطريين، ولم تحتجز الأعضاء لديها، مشددا على كامل دعم النقابة لأعضائها على مستوى الجمهورية لحين الحصول على حقهم.