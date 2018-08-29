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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 06:33 م
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مياه الصرف تغرق الجبانة الفاطمية بأسوان بسبب انسداد خط عمومى

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 04:58 م
مياه الصرف تغرق الجبانة الفاطمية بأسوان بسبب انسداد خط عمومى جانب من رفع المياه
أسوان – عبد الله صلاح
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شهد طريق السادات بمدينة أسوان والمؤدى لمطار أسوان الدولى، تسرب مياه الصرف الصحى وغرق الشارع بالكامل، وتسرب مياه الصرف إلى الجبانة الفاطمية الأثرية أيضاً.
 
وبإخطار غرفة عمليات محافظة أسوان، تم التواصل مع عمليات شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أسوان، وتحركت على الفور فرق الصيانة إلى موقع البلاغ لمعرفة سبب الطفح وسرعة إصلاحه على الفور.
 
وأكد المهندس رفعت إسماعيل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أسوان، أنه تم القضاء على المشكلة بواسطة فرق صيانة الصرف الصحى، والتى تبين أن سببها انسداد بخط الإنحدار العمومى بطريق السادات وداخل الجبانة الفاطمية وهو ما أدى إلى طفح شديد أمام المتحف النوبى وداخل الجبانة.
 
 
 
 

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