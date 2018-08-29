موجز أخبار الـ1.. إحالة 10 مسئولين بالسكة الحديد للمحاكمة التأديبية بحادث المرازيق

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة، المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها إحالة 10 مسئولين بالسكة الحديد للمحاكمة التأديبية بحادث قطار المرازيق، بالإضافة إلى إعلان وزارة التموين عدم صرف لأى بطاقة بها أخطاء بنهاية الأسبوع الأول من نوفمبر 2018.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار الساعة الواحدة ظهرا..

تعد مجلة التايم الأسبوعية من أشهر المجلات التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ القرن الماضي، وتحديدا من شهر مارس عام 1923، حيث صدر أول عدد لها عن طريق هنري لوس وبيرتون هادن.

أطلق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هجوما حادا على محرك البحث الشهير جوجل قائلا إن النتائج التى يظهرها البحث عنه متحيزة وتظهر أخبارا سلبية فقط.. ولكن كيف يعمل محرك البحث نفسه؟.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار جنوبا نهارا لطيف ليلا .

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن قناة السويس شهدت اليوم الأربعاء، عبور 60 سفينة، بحمولة 4.1 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

ارتفع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين لـ59 حالة، فيما تواصل العيادات الطبية استقبال المرضى من الحجاج المصريين، حسب بيان لبعثة الحج الرسمية.

أعلنت قوات حرس السواحل الليبى إنقاذ 392 مهاجر غير شرعى قرب الشواطىء الليبية خلال الأسبوع الماضى.

تفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الثانى من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2017/2018، اعتبارًا من غد الخميس، ولمدة خمسة عشر يومًا من تاريخه.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه بنهاية الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2018، لن تسمح بالصرف لأى بطاقة تموينية بها أخطاء.

واصل "قطريليكس" فضح خطط تميم بن حمد أمير الإهاب بقطر، والجرائم الخبيثة التى يقوم بها تنظيم الحمدين، ودوره المشبوه فى التدخل فى الشئون الداخلية لدول الجوار والدول الشقيقة، بالإضافة إلى دعم الإرهابيين والجماعات المتطرفة، وكيفية التملص من هذه الجرائم بالإدعاء أنها ضحية الفبركات الإعلامية، وكذلك الإدعاء بأنها تتعرض لانتهاك سيادتها.

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة فى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، عن طرح 99 قطعة أرض تابعة للهيئة للبيع في مزاد علني في محافظات "كفر الشيخ، البحيرة، الشرقية، الجيزة، وقنا"، خلال الجلسة التي تعقدها الهيئة العامة للخدمات الحكومية بقاعة النادى المصرى القاهرى، الاثنين المقبل.

ظهرت كثافات مرورية أعلى كوبرى أكتوبر اتجاه محور النصر بسبب سيارة معطلة أعلى الطريق، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لسحب الكثافات المرورية من الطريق.

أكدت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، على أن الإنتاج المحلى من الأنسولين بنحو 7 ملايين عبوة سنويا، لافتة إلى أن المواد الخام اللازمة للتصنيع تكفى لمدة 5 أشهر.

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة 6 أكتوبر، بدأ تنفيذ خطة لتطوير وصيانة الطرق الداخلية للأحياء السكنية والمناطق الصناعية بالمدينة، بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار جنيه، موضحاً أن ذلك يتم بالتوازى مع مشروعات تطوير محاور الطرق الرئيسية الجارى تنفيذها بالمدينة.

أمرت المستشارة أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 10 من المسئولين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر للمحاكمة التأديبية، وهم مدير عام الصيانة بمنطقة القاهرة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومدير إدارة صيانة الإشارات بمنطقة القاهرة بالهيئة، ورئيس قسم الإشارات بمنطقة القاهرة بالهيئة، ومهندس الاشارات بمنطقة القاهرة بالهيئة، ورئيس قسم الكهرباء بمحطة المرازيق بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومدير عام التشغيل بمنطقة القاهرة بالهيئة، ومدير إدارة التشغيل بمنطقة القاهرة بالهيئة، ورئيس قسم البلوكات بقسم الجيزة منطقة القاهرة، و رئيس قسم المحطات بمنطقة القاهرة بالهيئة، ومراقب حركة بالمراقبة المركزية بالهيئة لما نسب للمتهمين من الإهمال في أداء واجباتهم الوظيفية وانعدام الرقابة، مما ترتب عليه خروج القطار رقم 986 يوم 13/7/2018 عن القضبان وسقوط الجرار وعدد من عرباته نتيجة عطل بالتحويلة الخاصة بمحطة المرازيق، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد 63 راكباً وتعريض حياة المواطنين للخطر.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه في إطار التيسير على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية التى بها أخطاء فإنه يتم التصحيح من خلال الدخول مباشرة على موقع إدارة دعم مصر https://www.tamwin.com.eg لتصحيح الأخطاء الخاصة بالبطاقات التموينية.

تواصل المملكة العربية السعودية تنفيذ خطتها الناجحة خلال موسم الحج الحالى من خلال تيسير الإجراءات الخاصة لمغاردة الحجاج الأراض السعودية عقب الانتهاء من أداء فريضة الحج، حيث من المقرر وفق هذه الخطة أن يغادر مليون و758 ألفا و722 حاجا خلال 30 يوما من خلال 10 منافذ.

تواصل الشركة الوطنية مصر للطيران مد جسرها الجوى لعودة ضيوف الرحمن من الأراضى المقدسة بعد أداء فريضة الحج.

أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية قطع المياه عن مدينة بنها بالكامل لمدة 8 ساعات اعتبارا من الساعه التاسعة مساء اليوم الأربعاء حتى الساعة الخامسة فجر غد الخميس، وذلك لأعمال التطهير الدورى لشبكات المياه بالمدينة.

أعلن موقع التنسيق الإلكترونى، أن غلق تسجيل الرغبات وتعديلها لطلاب الشهادات العربية سيكون نهاية اليوم الأربعاء الموافق 29 أغسطس، وذلك فى تمام الساعة السابعة مساء، بينما يواصل طلاب الشهادات الأجنبية تسجيل رغباتهم؛ لتأخر بعض الشهادات.

أعلنت شركة المهن الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، عن ضخ 200 ألف عبوة أنسولين بمخازن التموين الطبى، على أن توزع على جميع المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للوزارة .

أعلن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تعميم الفحص الطبي لفيروس سي في جميع الوحدات الصحية التابعة لجميع الإدارات الصحية علي مستوي المحافظة اعتبارا من أول سبتمبر القادم، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "مصر خالية من فيروس سي 2020" والتي بدأت العمل في فبراير الماضي بـ5 نقاط تمركز ثابتة، ثم أضيفت 10 مراكز طبية جديدة في القليوبية ليتسع نطاق الفحص.

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، الطوارئ بمحافظات الوجه البحرى التى تزرع قطنًا، مع بدء جنى المحصول، حيث يفتتح الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، موسم الجنى الأسبوع المقبل بعدة محافظات بالوجه البحرى.

تلقى سامح شكرى، وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا اليوم، الأربعاء، من نظيره الهولندى "ستيف بلوك"، أعرب الوزير الهولندى خلاله عن أسفه وأسف الحكومة الهولندية عن اعتزام عضو البرلمان الهولندى ورئيس حزب "حزب من أجل الحرية" تنظيم مسابقة للرسوم المسيئة للإسلام بمقر البرلمان.

تقدم حسين حلمى المستشار القانونى للاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم الأربعاء، ببلاغ إلى النائب العام عن وجود حسابات مزورة باسم رئيس الاتحاد المهندس هانى أبوريدة وأعضاء مجلس الإدارة (مجدى عبدالغنى، وكرم كردى، وخالد لطيف) على مواقع التواصل الاجتماعى.

تقدم محمد صلاح نجم ليفربول 16 مركزًا بقائمة "Power Ranking" أفضل لاعبى الدورى الإنجليزى، والذى تقدمها شبكة "سكاى سبورتس" الإنجليزية كل أسبوع.

نشب خلاف فى وجهات النظر بين خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب وهانى رمزى المدرب المساعد، حول استدعاء محمود كهربا لاعب الزمالك لقائمة مباراة النيجر المقرر لها 8 سبتمبر المقبل فى تصفيات أمم أفريقيا المقبلة.

شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هجوما عنيفا على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، معتبرا أن نتائج البحث في محرك البحث جوجل "مزورة"، لأن البحث عن "أخبار ترامب" يقدم تقارير سيئة عنه، مشككا في قانونية هذا الأمر.

رفعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية "موديز"، النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية مع تثبيت التصنيف عند B3، مؤكدة أن تغيير النظرة المستقبلية إلى إيجابية يرجع إلى استمرار التحسن الهيكلى الأوضاع المالية العامة للبلاد وبيئة الأعمال ما يحقق مسار نمو مستدام وشامل قادر على تحسين القدرة التنافسية واستيعاب القوى العاملة.

رغم السرية الشديدة التى حرصت عليها أسرة الزعيم عادل إمام فى تفاصيل إتمام حفل زفاف الفنان محمد عادل إمام، وعدم دعوة وسائل الإعلام لتغطية حفل الزفاف، إلا أنه انتشر عدد من الصور ومقاطع الفيديوهات القصيرة منذ بدء الفرح حتى نهايته.

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ممثلة فى هيئة الأبنية التعليمية فى تنفيذ المرحلة الثانية من المدارس المصرية اليابانية وتضم 55 مدرسة مصرية يابانية موزعة على محافظات الجمهورية.