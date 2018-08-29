موانئ بورسعيد تستقبل 3 سفن حاويات وبضائع عامة

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، أن إجمالى عدد دخول سفن الحاويات والبضائع بموانئ بورسعيد اليوم الأربعاء 3 سفن.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة 5 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة.

أما ميناء غرب بورسعيد ، فقد شهد دخول سفينة ومغادرة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة ، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومغادرة سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينتين ، ومن المنتظر دخول سفينتين.

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.