مميش: شركة صينية توسع استثماراتها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

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قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، إن توسعات الاستثمار الأجنبى فى المنطقة الاقتصادية تعكس نجاح السياسات والإدارة التى نعمل بها لجذب المزيد من الاستثمار ورفع تصنيف المنطقة.

وذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى بيان، اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال لقاء الفريق مميش، اليوم، وفدا من شركة (جوشي) الصينية، فى إطار نجاح الشركة فى افتتاح خط الإنتاج الثالث لها بالمنطقة الجنوبية بالعين السخنة، واكتمال قاعدتها الإنتاجية بطاقة بلغت 200 ألف طن من الألياف الزجاجية.

وأضافت المنطقة الاقتصادية، أن الفريق مهاب مميش قدم الشكر لوفد الشركة على ثقتهم وتعاونهم مع المنطقة فى إنشاء عدد من التوسعات فى مشروع (الفايبر جلاس) الذى ساهم فى احتلال مصر المركز الثالث فى قائمة أكبر الدول المنتجة للفايبر جلاس على مستوى العالم.

وأشار الفريق مميش، إلى دعم المنطقة لمثل هذه الصناعات النظيفة ذات التكنولوجيا المتقدمة، والتى استطاعت أن توفر فرص عمل كثيرة وتقدم كثير من التدريبات والمهارات للعمالة المصرية لديها.

وأضاف أن وجود منطقة قناة السويس كنقطة محورية ضمن مبادرة الحزام والطريق يضيف ميزة للمنطقة، ويساعد على خلق مسارات جديدة للتعاون مع الجانب الصينى ويعزز من فرص تقديم المنطقة من الخدمات اللوجستية ومن ثقافة القيمة المضافة.

ويعد هذا المشروع هو الأكبر حجمًا بين الاستثمارات الصينية بمصر فى مجال تكنولوجيا المعدات المتقدمة، كما يعد من أكبر مشاريع إنتاج (الفايبر جلاس) خارج الصين، ويصل إجمالى استثماراته إلى 580 مليون دولار على مساحة قدرها 234 ألف متر مربع ويوفر 2500 فرصة عمل.