"مكافحة ظاهرة الكتابة على الجدران".. دراسة بحثية فى جامعة الإسكندرية

الإسكندرية – هناء أبو العز

أعلن مجلس خدمة المجتمع وشئون البيئة بجامعة الإسكندرية، موافقته على الخطة التنفيذية للمقترح البحثي المقدم من الدكتوره أمل محمد عادل المدرس بقسم العلوم الإجتماعية بكلية التربية، بشأن مكافحة ظاهرة الكتابة على الجدران بمبنى الكلية، حيث سيتم دراسة أسباب الظاهرة، وعقد جلسات عصف ذهني مع الطلاب الذين يقومون بهذا الفعل، بالإضافة إلي بدء الطلاب المتطوعين بإعادة طلاء الكلية بلوحات ونباتات الزينه.

كما وافق المجلس، على إبرام التعاون بين كلية الزراعة وشركة shanghai irrist crop ltd الصينية، لتطوير نظم الري بمحطه البحوث والتجارب الزراعية (بمدينة الحمام) التابعة للجامعة، مع قيام الشركة بإنشاء شبكة ري متطورة تعمل ذاتياً باستخدام إنترنت الأشياء، وذلك لخدمة مساحة 25 فدان تعمل بالطاقه الشمسية.

كما وافق المجلس، على مشروع البحث المقدم من الدكتورة سحر الجويلى الأستاذ بكلية الصيدلة، بعنوان "دبلومة دولية متخصصة فى مجال السموم الاكلينيكية" بالاشتراك مع جامعة القاهرة وعين شمس ووزارة الصحة، وهى أول دبلومة يتم تدريسها Online وستعقد فى كلية الصيدلة.

ووافق المجلس، على مشروع البحث المقدم من الدكتورة فايزة عارف فتوح، الأستاذ المتفرغ بقسم النباتات والميكروبيولوجى بكلية العلوم، بعنوان "مجموعة كواشف تشخيصية جزئية لتعريف الإصابة بفيروسات البطاطس" لانتاج تقاوى بطاطس محلية معتمدة وحماية كمية وجودة المنتج.