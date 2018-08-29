مقتل 5 جنود من الجيش الكينى وإصابة 10 آخرين فى انفجار قنبلة جنوب شرق البلاد

نيروبى(أ ش أ)

لقى خمسة جنود بالجيش الكينى مصرعهم جراء انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق وقت مرور العربة التى كانوا يستقلونها جنوب شرق البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء، عن المتحدث باسم الجيش الكينى الكولونيل بول نجوجونا - إن عشرة جنود آخرين أصيبوا فى الانفجار الذى وقع على طريق "كيونجا-سانكورى" فى مقاطعة "لامو".

ولم يشر نجوجونا إلى منفذى هذا الهجوم، إلا أن الشكوك تدور حول جماعة "الشباب" المسلحة.

وقد نفى الجيش الكينى الشهر الماضى التقارير التى أفادت بمقتل ستة جنود فى انفجار قنبلة على جانب الطريق فى المنطقة ذاتها.. وقد نفذت حركة "الشباب" موجة من الهجمات فى كينيا على سبيل الانتقام لنشر قوات كينية فى الصومال عام 2011 لمحاربة المسلحين.