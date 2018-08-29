video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 29 أغسطس 2018 12:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 5 جنود من الجيش الكينى وإصابة 10 آخرين فى انفجار قنبلة جنوب شرق البلاد

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 12:05 م
مقتل 5 جنود من الجيش الكينى وإصابة 10 آخرين فى انفجار قنبلة جنوب شرق البلاد الجيش الكينى ـ صورة أرشيفية
نيروبى(أ ش أ)
إضافة تعليق

لقى خمسة جنود بالجيش الكينى مصرعهم جراء انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق وقت مرور العربة التى كانوا يستقلونها جنوب شرق البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء، عن المتحدث باسم الجيش الكينى الكولونيل بول نجوجونا - إن عشرة جنود آخرين أصيبوا فى الانفجار الذى وقع على طريق "كيونجا-سانكورى" فى مقاطعة "لامو".

ولم يشر نجوجونا إلى منفذى هذا الهجوم، إلا أن الشكوك تدور حول جماعة "الشباب" المسلحة.

وقد نفى الجيش الكينى الشهر الماضى التقارير التى أفادت بمقتل ستة جنود فى انفجار قنبلة على جانب الطريق فى المنطقة ذاتها.. وقد نفذت حركة "الشباب" موجة من الهجمات فى كينيا على سبيل الانتقام لنشر قوات كينية فى الصومال عام 2011 لمحاربة المسلحين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع 5 جنود من الجيش الكينى فى انفجار شمال البلاد

كينيا

الجيش الكينى

انفجار قنبله فى كينيا

انفجار كينيا




لا تفوتك
ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة