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مطالب برلمانية للحكومة بالقضاء على انتشار "الاستروكس" لخطورة على الشباب

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 03:49 م
مطالب برلمانية للحكومة بالقضاء على انتشار "الاستروكس" لخطورة على الشباب النائب البدرى أحمد ضيف
كتب ـ هشام عبد الجليل
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تقدم النائب البدرى أحمد ضيف، بسؤال للحكومة بشأن انتشار مخدر "الاستروكس" المميت بين الشباب فى الآونة الأخيرة، مطالبا بوضع خطة حاسمة للقضاء عليه لما يمثله من خطورة على الشباب المصرى.

وأوضح ضيف، فى بيان صحفى له اليوم، أن هذا المخدر احتل المرتبة الثالثة بنسبة 22%، بعد الترامادول والحشيش، وذلك بسبب تدنى سعره وسهولة تصنيعه وصعوبة التعرف عليه من خلال التحاليل الطبية للكشف عن المخدرات، مشددا على ضرورة محاربة هذا النوع من المخدر ومنع انتشاره بين الشباب للحفاظ على حياتهم.

وطالب عضو مجلس النواب، الصيدليات بوقف صرف الأدوية التي تحتوى على أية أنواع من المخدرات، وإلقاء الضوء من قبل وسائل الإعلام العام والخاص، وإلزام أصحاب المحطات الفضائية الخاصة بإذاعة تنويهات عن مخاطر الإدمان، مؤكدا أن مخدر الاستروكس يقضى على الحياة بشكل سريع جدا ولهذا يجب التنويه لهذا الأمر جيدا.

 

 

 


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