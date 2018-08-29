مطار دبى الدولى يتخطى حاجز الـ 8 ملايين مسافر فى يوليو الماضى

دبى - ميرفت رشاد

سجل مطار دبى الدولى ثانى أكثر شهر ازدحاما فى تاريخه بعدما تخطى حاجز الـ 8 ملايين مسافر فى شهر يوليو، وذلك وفقا لتقرير حركة المسافرين الشهرى الذى أصدرته مطارات دبى اليوم الأربعاء.

وكان المطار كسر حاجز الـ 8 ملايين مسافر ثلاث مرات من قبل خلال العام الماضى، حيث سجل 8,03 مليون فى يناير الماضى، 8,06 مليون فى يوليو الماضى، 8,23 مليون فى أغسطس الجارى.

كما سجلت أعداد المسافرين فى يوليو 8 ملايين و207 آلاف و987 مسافرا بزيادة قدرها 1,8%، مقارنة مع أعداد المسافرين فى يوليو 2017 ، والتى كانت قد سجلت 8 ملايين و65 ألفا و789 مسافرا، وبذلك تكون حركة المسافرين من بداية العام حتى الآن بلغت 51 مليونا و947 ألفا و92مسافرا بزيادة قدرها 1,6% مقارنة مع الشهور السبعة الأولى من عام 2017 حيث بلغت 51 مليونا و120 ألفا و57 مسافرا.

أما من جهة معدل النمو فقد حازت منطقة أوروبا الشرقية لقب أسرع المناطق نموًا خلال شهر يوليو مسجلة نسبة 24,4 % من حركة المسافرين .

واحتفظت الهند بمكانتها على رأس الأسواق الأكثر تعاملا مع مطار دبى حيث سجلت مليونا و32 ألفا و302 مسافر .

وسجل مطار دبى الدولى نموا قويا فى حجم الشحن فى يوليو مسجلا 223,488 طنا مقارنة مع 213,258 طنا فى يوليو 2017 وبزيادة قدرها 4,8%.