مصر وأنجولا يبحثان إقامة مشروعات استثمارية فى مجالات الاستزراع السمكى

كتب عز النوبى

استقبلت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، الدكتورة ايسبرنزا سيلفا، مستشار وزير الثروة السمكية والبحار الأنجولية على رأس وفد أنجولى بمقر الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالقاهرة، وذلك لتعزيز التعاون المشترك في قطاع الثروة السمكية ومصايد الأسماك ، بحضور الدكتور أيمن عمار – رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، الدكتور ممتاز شاهين – مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية والدكتور أحمد عبد الكريم – رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري والفحوص.

تم إعداد مذكرة تفاهم بين الجانبين المصري والأنجولي للتعاون المشترك بين البلدين، وقد تضمنت مذكرة التفاهم "تبادل الزيارات بين الفنيين والخبراء والمتخصصين والمسئولين بالبلدين، إجراء مشروعات بحثية مشتركة في مجال تربية الأحياء المائية، تشجيع القطاع الخاص المصرى والأنجولي على إقامة مشروعات استثمارية في مصر وأنجولا في مجالات الاستزراع السمكى البحرى وإنشاء مزارع سمكية والتعاون المشترك بين البلدين فى مجالات الاستزراع السمكي والمصايد الطبيعية.

وقام الجانب الأنجولي بزيارة محافظة دمياط بمرافقة مسئولي الثروة السمكية حيث قام بزيارة أحد المزارع السمكية لإنتاج الأسماك البحرية بمحافظة دمياط ومكتب مصايد عزبة البرج والجمعية التعاونية لصائدي الأسماك وورش إصلاح وتصنيع مراكب الصيد.

وصرحت "محرز" بأن مصر تتميز فى الاستزراع السمكى منذ الثمانينات وأن مصر تنتج 1.8 مليون طن سمكى وأنه من الممكن تبادل الخبرات مع الجانب الانجولى و تبادل التدريب و الزيارات المشتركة بين الجانبين من خلال مذكرة التفاهم للتعاون بين مصر و أنجولا.

كما أعرب الجانب الأنجولى عن سعادته لزيارة مصر و حسن الاستضافة من الجانب المصري ،وفي ختام اللقاء تبادلا الجانبين المصري و الأنجولي الهدايا التذكارية.