مصرع عامل وإصابة ثمانية آخرين فى انقلاب تروسيكل بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

تلقي مدير أمن الدقهلية إخطارا بمصرع عامل و‘صابة ثمانية آخرين فى حادث انقلاب تروسيكل على طريق الستاموني بالدقهلية .

وكان اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الستامونى، من مستشفى بلقاس المركزى، بوصول كل من "حمد ح ا" 50 سنة عامل، ومقيم قرية "أبودشيشة" دائرة مركز بلقاس جثة هامدة، وإصابة 8 أشخاص آخرين، يقيمون قرية "الخلالة" دائرة مركز بلقاس، مصابين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتلقوا العلاج اللازم وتصرح لهم بالخروج، عدا شخص واحد لإصابته باشتباه نزيف داخلى بالبطن.

بالإنتقال وسؤال المصابين، قرروا بأنه أثناء استقلالهم تروسيكل "بدون لوحات معدنية" على طريق (المنيل / الستامونى) دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما أدى إلى إنقلابه بهم على جانب الطريق، وحدوث ما بهم من إصابات، ووفاة الأول ولم يتهموا أحد بالتسبب فى ذلك.

وبسؤال شقيق المتوفى، "إبراهيم حسن السيد" 23 سنة عامل، ومقيم بذات القرية أيد ذات المضمون.

وورد تقرير مفتش الصحة، يُفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، نتيجة كسر بعظام الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية،

وجاري تحرير محضر بالواقعة، وعرضه علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.