مصدر عسكرى يمنى: قوات الجيش الوطنى تواصل تقدمها فى جبهات صعدة

عدن (أ ش أ)

أعلن مصدر عسكرى يمنى، أن قوات الجيش الوطنى تواصل تقدمها فى جبهات محافظة صعدة المختلفة وسط معارك ضارية تتكبد فيها مليشيات الحوثى خسائر كبيرة فى الأرواح والعتاد.

ونقلت قناة "سكاى نيوز" بالعربية الليلة عن المصدر قوله إن قوات الجيش تمكنت خلال تلك المعارك من تحرير عدد من القرى والمناطق، فى ثلاث مديريات هى (الظاهر، وبكيل المير، ورازح)، مشيرًا إلى أن أن قرى (الصافية والجريب وسوق العلى والمربح والقوفعى ومسه) تم تحريريها من قبضة المليشيات بإسناد من قوات التحالف العربى.

وكانت مصادر ميدانية يمنية أفادت - فى وقت سابق - بأن قوات الجيش الوطنى اليمني، بإسناد من مقاتلات التحالف العربى لدعم الشرعية، أفشل هجمات متعددة لمليشيات الحوثي، فى مديرية حيران بمحافظة حجة الحدودية مع السعودية.