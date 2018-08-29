مرسوم ملكى أردنى بدعوة مجلس الأمة للاجتماع فى دورة استثنائية الشهر المقبل

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أصدر العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، اليوم الأربعاء، مرسوما ملكيا بدعوة مجلس الأمة الأردنى إلى الاجتماع فى دورة استثنائية اعتبارا من يوم الأحد الموافق الثانى من شهر سبتمبر المقبل من أجل إقرار عدد من مشروعات القوانين.

ووفقا لبيان صادر اليوم عن الديوان الملكى الهاشمي، سيتم خلال الدورة الاستثنائية إقرار مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدنى لسنة 2018، ومشروع قانون معدل لقانون الإدارة العامة لسنة 2018، ومشروع قانون معدل لقانون تشكيل محاكم البلديات لسنة 2018.

كما سيتم خلال الدورة إقرار مشروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2018، ومشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لسنة 2018.