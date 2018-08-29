video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 29 أغسطس 2018 02:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مرسوم ملكى أردنى بدعوة مجلس الأمة للاجتماع فى دورة استثنائية الشهر المقبل

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 02:23 م
مرسوم ملكى أردنى بدعوة مجلس الأمة للاجتماع فى دورة استثنائية الشهر المقبل العاهل الاردنى الملك عبد الله الثانى
/أ ش أ/
إضافة تعليق

أصدر العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، اليوم الأربعاء، مرسوما ملكيا بدعوة مجلس الأمة الأردنى إلى الاجتماع فى دورة استثنائية اعتبارا من يوم الأحد الموافق الثانى من شهر سبتمبر المقبل من أجل إقرار عدد من مشروعات القوانين.

ووفقا لبيان صادر اليوم عن الديوان الملكى الهاشمي، سيتم خلال الدورة الاستثنائية إقرار مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدنى لسنة 2018، ومشروع قانون معدل لقانون الإدارة العامة لسنة 2018، ومشروع قانون معدل لقانون تشكيل محاكم البلديات لسنة 2018.

كما سيتم خلال الدورة إقرار مشروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2018، ومشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لسنة 2018.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأمم المتحدة تدعو مصر والسعودية والأردن لمشاورات حول سوريا 14 سبتمبر

البرلمان الاردنى

الملك عبد الله الثانى

الاردن

دورة استثنائية




لا تفوتك
ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة