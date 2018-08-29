مدير تعليم مطروح: مدارس المحافظة جاهزة لاستقبال العام الدراسى الجديد

مطروح – حسن مشالى

أكد الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن مدارس المحافظة جاهزة واستعدت للعام الدراسى الجديد، وذلك من خلال إجراء أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس وإعادة التأهيل والصيانة الشاملة لـ 14 مدرسة تعليم عام وفنى.

وقال مدير تعليم مطروح، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه تم توزيع 2 مليون جنيه على الإدارات التعليمية، للإنفاق منها على إنهاء أعمال الصيانة البسيطة فى جميع المدارس، وعددها 612 مدرسة مقيد بها 123 ألفا و200 طالب.

وأشار "النيلى" إلى أنه تم التنسيق مع مجالس المدن وأقسام شرطة المرافق لإزالة كل الإشغالات من محيط وأمام المدارس، كما أعطى تعليمات لمديرى الإدارات التعليمية، للتأكد من سلامة تركيب البوابات الحديدية وتأمينها، حرصا على سلامة الطلاب، مع إزالة وتغيير الألواح الزجاجية المكسورة بالنوافذ والأبواب حتى لا تمثل أى خطورة على الطلاب.