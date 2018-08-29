مدبولى: جار تنفيذ عدد كبير من مشروعات المرافق المختلفة بمدينة بدر

كتب- أحمد حسن

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار تنفيذ عدد من مشروعات المرافق المختلفة بمدينة بدر، وتشمل، مشروعات مياه الشرب، والصرف الصحى، والطرق، والرى، وذلك فى إطار خطة جهاز المدينة لتوفير جميع المرافق والخدمات للسكان.

وقال المهندس عادل إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر: جارٍ تنفيذ محطة رفع مياه الشرب رقم (5)، وإعداد تصميمات ومستندات الطرح لمحطة رفع مياه الشرب رقم (4) والخط الناقل، وتنفيذ شبكات مياه بطول 104 كم، بينما تم تنفيذ شبكات مياه بطول 1290 كم، مشيراً إلى أنه تم إسناد تنفيذ محطة المعالجة الميكانيكية بطاقة 85 ألف م3/يوم للصرف الآدمى (مرحلة أولى)، وجارٍ تنفيذ شبكات صرف صحي بطول 110 كم، بينما تم تنفيذ شبكات صرف صحي بطول 1100 كم، وجارٍ تنفيذ شبكات ري بطول 159 كم، وتم تنفيذ شبكات ري بطول 120 كم، كما تم تطوير برك الأكسدة من 26 : 40 ألف م3/يوم، ويتم ضخ المياه المعالجة ثنائياً الناتجة منها، إلى الغابات الشجرية بالمدينة، وتم تنفيذ محطة المعالجة الثلاثية بطاقة 25 ألف م3/يوم، لري المسطحات الخضراء بالمدينة.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة بدر: جارٍ تنفيذ مشروع مرافق (مياه - صرف صحي - طرق "فرمة" - ري) ومحطة رفع فرعية، بمنطقة الإسكان الاجتماعي بالحي الخامس، بتكلفة 94.25 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 95 %، ومشروع مرافق (مياه - صرف صحي - طرق "فرمة" - ري) بمنطقة الإسكان الاجتماعي بالحي السادس، بتكلفة 179.5 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 73 %، وهناك اهتمام بسرعة تنفيذ مرافق الاسكان الاجتماعى بوجه عام، كما يجرى مشروع مرافق (مياه - صرف صحي - طرق "فرمة" - ري) بمنطقة المطورين الصناعية، بتكلفة 49.39 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 62.4 %، ومشروع تدعيم شبكة الصرف الصحى بالمنطقة الصناعية (المرحلة الثالثة)، بتكلفة 9 ملايين جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 20.9 %، ومشروع الصرف الصحى لمنطقة 1600 فدان، بتكلفة 34.6 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 14.7 %، ومشروع محطة صرف صحى (4 أ) وخط الطرد بالمنطقة الصناعية، بتكلفة 48 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 34.1 %، ومشروع محطة الرفع الرئيسية وخط الطرد للحيين الخامس والسادس، بتكلفة نحو 74.5 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 76.5 %، ومشروع إحلال وتجديد وإعادة تأهيل محطتي رفع الصرف الصحي (1-4)، بتكلفة 7 ملايين جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 75%، ومشروع رافع المياه رقم (5) بطاقة 497.6 ألف م3/يوم، بتكلفة نحو 130 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 47.9 %، ومشروع مرافق (مياه - صرف صحي - طرق "فرمة" - ري) الحى السابع، بتكلفة 78 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 19.2 %، ومشروع خط التغذية بالمياه لمنطقة 1600 فدان، بتكلفة نحو 22 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 30 %، ومشروع مرافق (مياه - صرف صحي - طرق "فرمة" - ري) بمركز المدينة، بتكلفة 23.5 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 30.9 %، ومشروع تدعيم تغذية الحى المتميز بمياه الشرب، بتكلفة نحو 62 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 11.5 %، ومشروع مرافق (مياه - صرف صحي - ري - طرق "فرمة") منطقة الـ350 فدانا المخصصة لقطع الأراضي المميزة شمال الحيين الخامس والسادس، بتكلفة نحو 66 مليون جنيه، وتم الانتهاء من مشروع مرافق (مياه - صرف صحي - طرق "فرمة") منطقة بيت الوطن، بتكلفة 62.4 مليون جنيه.​