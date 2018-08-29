محمود تحدى إعاقته والتحق بمعهد الدعاة ويعد للدراسات العليا ببنى سويف

بنى سويف - أيمن لطفى

يضم المجتمع كثيرا من الأشخاص الذين تحدوا إعاقتهم وجعلوها حافزا للحصول على مؤهلات دراسية متميزة، وممارسة الألعاب الرياضية المختلفة، ولذلك خصص الرئيس السيسى لهم عام 2018.

"اليوم السابع" التقى محمود عبد المنعم حسن، معاق بصريا، وقال: "شعرت بضعف فى نظرى خلال المرحلة الابتدائية وعرضتنى أسرتى على بعض الأطباء ونصحوا بضرورة ارتداء نظارة طبية، وفى المرحلة الإعدادية فقدت الرؤية تماما، وشخّص الأطباء حالتى بضمور فى العصب البصرى بالعينين".

وأضاف عبد المنعم: "تخطيت المرحلة الإعدادية بنجاح والتحقت بمدرسة الصناعات الميكانيكية قسم أعمال صحية، وذلك مجاملة من المعلمين، بدلا من التحاقى بمدارس المكفوفين، وأنهيت دراستى وحصلت على شهادة الدبلوم، ونظرا لرغبتى فى استكمال الدراسة وحبا فى العلم، تقدمت بعد مرور عام من حصولى على الدبلوم إلى معهد إعداد الدعاة التابع للجمعية الشرعية، وتبلغ مدة الدراسة به أربع سنوات، اجتزتها بتفوق".

وتابع عبد المنعم: "أعددت شقة فى منزل أسرتى وانتهيت من تشطيبها على فترات متباعدة نظرا لقلة العائد المادى، ثم تزوجت وأنجبت طفلا، ثم انفصلت عن زوجتى، ثم تزوجت بأخرى ورزقنى الله منها ثلاثة أبناء، وفى عام 2013 وبعد مرور ثلاث سنوات من حصولى على معهد الدعاه التحقت بكلية دار العلوم بجامعة الفيوم بنظام التعليم المفتوح، فضلا عن نفقات المواصلات والانتقال من مركز ببا إلى موقف الركاب بمدينة بنى سويف ثم إلى محافظة الفيوم، يومى الجمعة والسبت أسبوعيا ومعى مرافق أتحمل نفقات سفره أيضا، وذلك بالإضافة إلى سداد نفقة إبنى من زوجتى الأولى، ومصروفات أسرتى المكونة من زوجتى الثانية وثلاثة أبناء".

وأشار عبد المنعم إلى أنه طوال تلك السنوات التى حصل فيها على معهد إعداد الدعاه وليسانس دار العلوم، لم يكن له عائدا ماديا سوى ما يتقاضاه من إلقاء الخطبة الأسبوعية بأحد المساجد الأهلية، وتحفيظ القرآن لبعض الصبية والفتيات من أبناء الجيران، علاوة على 450 جنيها معاش أتقاضاه من التضامن الاجتماعى منذ سنوات قلائل".

ولفت عبد المنعم إلى أنه بدأ الاستماع إلى محاضرات صوتية تمهيدا للالتحاق بالمعهد العالى للدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة لاستكمال الدراسات العليا والحصول على الماجستير والدكتوراه، وذلك بهدف استكمال طريق المعرفة والعلم الذى يحبه، ولإثبات أن الإعاقة لا تقف حائلا دون تحصيل العلم وتحقيق ما يربو إليه الإنسان".

واستطرد عبد المنعم قائلا: "أثناء زيارة المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق لمركز شباب مدينة ببا طالبناه بإنشاء شعبة لذوى الإعاقات المختلفة داخل المركز فأبدى موافقته ودعمه لانشاءها بمبلغ 50 ألف جنيه، وأمارس حاليا بالشعبة ألعاب السباحة، ورمى الرمح، والجولة، والقرص".

وأضح عبد الله أنه يبلغ من العمر 33 عاما، وهو عضو باللجنة المنتخبة لذوى الإعاقة بجمعية التحدى بجزيرة ببا والتى تعمل فى مجال خدمة الأشخاص ذوى الإعاقة، وتعد هذه اللجنة همزة وصل بين ذوى الإعاقة والجمعية والجهة الحكومية إذ تم اعداد خطة دعوى كسب التأييد، فضلا عن رصد وتحليل المشكلات، ومتابعة تنفيذ المشروعات.



