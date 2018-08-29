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خالد صلاح
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محافظ الوادى الجديد: 25 سبتمبر آخر موعد لسداد رسوم تقنين الأراضى

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 03:17 م
محافظ الوادى الجديد: 25 سبتمبر آخر موعد لسداد رسوم تقنين الأراضى محافظ الوادى الجديد اللواء محمد الزملوط
أ ش أ:
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قرر محافظ الوادى الجديد اللواء محمد الزملوط منح مهلة أخيرة لسداد رسوم تقنين أراضى وضع اليد وهى الخامس والعشرين من سبتمبر المقبل.
 
وأوضح المحافظ - فى تصريح اليوم الأربعاء- أن المهلة تتضمن سداد رسوم الفحص والمعاينة واستكمال باقى الأوراق المطلوبة، موضحا أن هذه المهلة فرصة أخيرة للمتعثرين، مشيرا إلى أنه فى حال التقاعس فى السداد خلال المهلة، لن تقبل أى أعذار مرة أخرى، حيث سبق للمحافظة وأن أعطت مهلة قبل ذلك مرتين.
 
كما أكد المحافظ أن المحافظة ستقوم بإزالة كافة التعديات على الأراضى التى لم يتم تقنينها أو دفع الرسوم الخاصة بها، وذلك باعتبارها أملاك دولة، كما سيتم طرحها فى المزاد العلنى.
 
 

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الوادى الجديد

25 سبتمبر

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