محافظ القليوبية يعلن توزيع 18 ألف كرتونة منتجات غدائية على المراكز والمدن

أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، عن توزيع 18 ألف كرتونة منتجات غذائية على المراكز والمدن والأحياء، وذلك بالتنسيق والتعاون من القوات المسلحة، وذلك فى إطار المشاركة المجتمعية التى تمثل دورا هاما فى تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع.

وأكد عشماوى، على أنه تم رصد المناطق والأفراد الأولى بالرعاية وتمت مخاطبة رؤساء المراكز والمدن والأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية التوزيع على المستحقين بدون أى عوائق.

ووجه محافظ القليوبية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة توزيع كراتين المواد الغذائية المقدمة من القوات المسلحة باقل من نصف ثمنها الأصلي على الأسر الأكثر احتياجًا بمختلف قرى ومراكز المحافظة للاستفادة منها ولتخفيف العبء والمعاناة عنهم، مشيدًا بجهود القوات المسلحة ودورها فى إتاحة وتوفير السلع والمواد الغذائية لتخفيف العبء والمعاناة من على كاهل المواطن البسيط محدود الدخل.

يذكر أن الكرتونة تشتمل على (أرز - مكرونة –فول – سكر –زيت –شاى –صلصة).