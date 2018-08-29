محافظ القليوبية: إقامة 289 مشروعا بتكلفة 16.8 مليار جنيه خلال العام الجارى

أكد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، أنه سيتم خلال العام المالى الحالى 2018/2019 إقامة 289 مشروعا بتكلفة 16.8 مليار جنيه، وذلك فى كافة القطاعات الخدمية من مياه شرب وصرف صحى ومدارس ومستشفيات وأعمال التشييد والبناء وشباب ورياضة وبريد ورى وصرف وغاز وكهرباء.

وأوضح عشماوى، أنه سيتم إقامة 68 مشروعا تابع للجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة 4420.7 مليون جنيه، وكذلك 20 مشروعا تابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة 261.3 مليون جنيه، وفى قطاع الصحة سيتم إقامة 20 مشروعا بتكلفة 870.4 مليون جنيه وفى قطاع التربية والتعليم سيتم إقامة 66 مشروعا بتكلفة 372.6 مليون جنيه.

وأضاف محافظ القليوبية، أنه فى قطاع الرى والصرف سيتم إقامة 12 مشروعا بتكلفة 131.8 مليون جنيه وفى قطاع البريد سيتم إقامة 18 مشروعا بتكلفة 84.2 مليون جنيه كما سيتم فى قطاع الكهرباء إقامة 5 مشروعات بتكلفة 1298.1 مليون جنيه.

ولفت عشماوى، إلى أنه سيتم إقامة 5 مشروعات فى قطاع الكبارى بتكلفة 377.6 مليون جنيه وفى قطاع الغاز سيتم إقامة 20 مشروعا بتكلفة 157.9 مليون جنيه، كما سيتم إقامة 26 مشروعا بقطاع السكة الحديد بتكلفة 234 مليون جنيه، كما سيتم إقامة 6 مشروعات محلية بتكلفة 8.8 مليون جنيه بالإضافة إلى أنه تم إضافة 8 مشروعات شباب ورياضة بتكلفة 12.8 مليون جنيه.

ووجه محافظ القليوبية، رؤساء المراكز والمدن بضرورة متابعة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية المقامة بنطاق كل مركز ومدينة والعمل على إزالة كافة العقبات التى تقف حائلًا أمام تنفيذ المشروعات ورفع معدلات الإنجاز.

وشدد عشماوى، على رؤساء المراكز والمدن ضرورة التواصل مع رؤساء الوحدات المحلية القروية للتعرف على المشروعات المتعثرة فى كل قطاع خدمى لتقديم الحلول اللازمة لدفع عجلة العمل بها للارتقاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.