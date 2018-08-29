محافظ القاهرة يقرر إزالة الإعلانات المشوهة لعقارات حى عابدين التراثية

كتب سيد الخلفاوى

أصدر المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، تعليماته لرؤساء أحياء "الأزبكية، وعابدين، وغرب القاهرة"، بعدم السماح نهائياً بوضع أى إعلانات على المبانى التراثية ذات الطابع المعماري المتميز، خاصة التى تم الانتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها بنطاق منطقة القاهرة الخديوية ورفعها فوراً سواء أكانت مرخصة أو غير حاصلة على ترخيص ويتم الاكتفاء بوضع الإعلان داخل مدخل العقار على أن يكون مطابق لاشتراطات التنسيق الحضارى.

ووجه المحافظ، المهندس سعيد البحر، مدير مشروع تطوير القاهرة الخديوية، بإعداد تقرير متابعة أسبوعى عن أى مخالفات، ويتم توجيهها لرئيس الحى المختص لرفع أى إعلانات أو تشويهات لواجهات العمارات المتميزة.

وأشار إلى أن منطقة القاهرة الخديوية والتى تقع ما بين ميادين التحرير ورمسيس والأوبرا وعابدين تزخر بمئات العقارات ذات الطابع المعماري المتميز والتي تم الانتهاء من إعادة صيانة وتجميل واجهات 200 عقار منها حتى الآن بتمويل من المجتمع المدني .

ولفت اللواء محمد أنيس رئيس حي عابدين، إلى أن المسئولين بالحي تمكنوا من إزالة كافة الاعلانات المشوهه للعقارات المميزة وإلزام أصحابها بوضعها داخل مدخل العقار.