محافظ البحر الأحمر يوجه إدارة الأزمات بمتابعة منظومة الحماية من السيول

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وجه اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، لجنة إدارة الأزمات بالمرور على سدود احتجاز مياه السيول بمدينة الغردقة والمرور على معابر مياه السيول؛ للاطمئنان على مدى جاهزيتها وانسيابية مرور المياه الناتجة عن السيول.

وشدد المحافظ، في بيان، اليوم الأربعاء، على لجنة الأزمات بضرورة عمل تقرير مفصل عن كل معبر وكذلك البحيرات والسدود، موجها بتنظيف جميع المعابر التي قد تحتوي على مخلفات رملية ناتجة من مياه السيول الماضية وأيضا بقايا المخلفات الورقية التي جذبتها الرياح داخل المعابر حتى لا تعيق حركة المياه وتسير بانسيابية داخل المعبر بدون حدوث أي أضرار للطرق.

وأشار إلى قيام لجنة الأزمات بالمرور اليوم على الطريق الخارجي بمنطقة وادي أبوملكة التي تمت به أعمال حماية خرسانية على جانبي الطريق، بجانب معاينة معابر مياه السيول الناتجة من وادي فالق السهل بالطريق الدائري الخارجي، ومعبر وادي أبو ضلفة، ووادي مخادج بالطريق الساحلي بالكيلو 31 طريق (الغردقة /سفاجا)، ومعبر وادي أبوتمرة بالكليو 34 (الغردقة/ سفاجا).