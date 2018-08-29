محافظ البحر الأحمر يكلف إدارة الأزمات بمتابعة معابر مياه السيول بالغردقة

البحر الأحمر – عماد عرفة

مرت لجنة إدارة الأزمات بالبحر الأحمر، على سدود احتجاز مياه السيول مدينة الغردقة والمرور على معابر مياه السيول للاطمئنان على مدى جاهزيتها وانسيابيتها لمرور المياه الناتجة عن السيول، بناءً على توجيهات اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.

وأكد عبد الله، على لجنة الأزمات بضرورة عمل تقرير مفصل عن كل معبر على حده وأيضاً البحيرات والسدود، كما وجه بتنظيف جميع المعابر التى قد تحتوى على مخلفات رملية ناتجة من مياه السيول الماضية وأيضاً بقايا المخلفات الورقية التى جذبتها الرياح داخل المعابر حتى لا تعيق حركة المياه وتسير بانسيابية داخل المعبر بدون حدوث أى أضرار للطرق.

وكانت اللجنة قد مرت على الطريق الخارجى لبداية وادى أبو ملكة التى تمت به أعمال حماية خرسانية على جانبى الطريق ، كما مرت اللجنة معابر مياه السيول الناتجة من وادى فالق السهل بالطريق الدائرى الخارجى بالمنطقة العسكرية ، وأيضا معبر وادى أبو ضلفة ووادى مخادج بالطريق الساحلى بالكيلو 31 الغردقة - سفاجا ، ومعبر وادى ابو تمرة بالكيلو 34 الغردقة - سفاجا.

وتشكلت لجنة إدارة الأزمات من إدارة الأزمات بالديوان وعضو من الإدارة العامة للمياه الجوفية وعضو عن الهيئة العامة للطرق والكبارى، بالإضافة إلى ممثل إدارة الأزمات بمدينة الغردقة.