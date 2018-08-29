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محافظ الإسماعيلية: مصادرة "التكاتك" المخالفة لحين إنهاء إجراءات ترخيصها

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 02:11 م
محافظ الإسماعيلية: مصادرة "التكاتك" المخالفة لحين إنهاء إجراءات ترخيصها اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح
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أكد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديرى المرور وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية، بضرورة تفعيل جميع القرارات الخاصة بمركبة "التوك توك"، والتشديد على حظر ومنع السماح بسيرها داخل المدن أو على الطرق السريعة والرئيسية.
 
وقال محافظ الإسماعيلية، إنه تم حصر جميع أعداد التوك توك بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، وتم السير فى إجراءات تقنينها وترخيصها، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بأى حال من الأحوال بمخالفة القوانين والتعليمات المنظمة لإستخدام تلك المركبة، وأنه فى حال ضبط أى توك توك مخالف لخطوط السير أو بدون ترخيص، سوف يتم مصادرته بشكل مؤقت لحين إنهاء إجراءات ترخيصة، وذلك اعتبارًا من أول سبتمبر 2018.
 
 

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