متى وأين يدفع المواطن الضريبة العقارية؟.. تعرف على الإجابة

كتب أحمد يعقوب

تستحق الضريبة العقارية سنويًا وفقًا للقانون، اعتبارًا من أول يناير للسنة التالية التى تبدأ فيها إجراءات الربط وتحصيل الضريبة على قسطين متساويين، وتظل قيمة الضريبة ثابتة لمدة 5 سنوات، ثم يتم إعادة تقديرها بعد انتهاء هذة الفترة إذا ما طرأ على القيمة الايجارية - وعاء الضريبة - ما يؤثر عليها بالزيادة أو النقصان.. ويجيب "اليوم السابع" عن متى وأين يدفع المواطن الضريبة العقارية؟

متى يتم سداد الضريبة العقارية؟

تستحق الضريبة العقارية سنويًا وفقًا للقانون اعتبارًا من أول يناير للسنة التالية التى تبدأ فيها إجراءات الربط وتحصيل الضريبة على قسطين متساويين، الأول حتى نهاية شهر يونيو والثانى حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة.

أين سيتم سداد الضريبة العقارية؟

يكون دين الضريبة وفقًا لهذا القانون واجب الأداء فى مقر مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات والمأموريات التابعة لها، دون حاجة إلى مطالبة فى مقر المدين.

كيف يمكن للمكلف سداد الضريبة إذا كانت ظروفه لا تسمح بالانتقال من مكان لآخر؟

الأصل أن دين الضريبة وفقًا لهذا القانون واجب الأداء فى مقر مديريات الضرائب العقارية والمأموريات التابعة لها دون حاجة إلى مطالبة فى مقر المدين، ولكن مراعاة لكافة الظروف خاصة الصحية والإنسانية والاجتماعية منها أنه يمكن للمدين إنابة غيرة بالتوجه للمأمورية المختصة لسداد الضريبة، كما يمكن أداؤها بحوالة بريدية أو بشيك بنكى مقبول الدفع والمصلحة فى سبيلها إلى إعداد نظام للسداد عبر الإنترنت أو كارت الائتمان، وذلك بخلاف توجه الصراف لمقر المدين لتحصيل الضريبة إذا كانت ظروف المكلف لا تسمح انتقالة إلى مقر المديرية أو المأمورية لسداد الضريبة.