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ماذا فعلت "الزراعة" لمواجهة مخالفات الموز؟.. تعرف على الإجابة × 10 معلومات

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 01:30 ص
ماذا فعلت "الزراعة" لمواجهة مخالفات الموز؟.. تعرف على الإجابة × 10 معلومات زراعة الموز
كتب عز النوبى
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ينشر "اليوم السابع"، عددًا من الإجراءات التى اتخذتها وزارة الزراعة، ممثلة فى الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والحاصلات الزراعية لمواجهة مخالفات زراعة الموز، خاصة أنه يعد من المحاصيل الشرهة للمياه.

 

- استنباط أصناف جديد تزيد الإنتاج ومبكرة النضج.

- الإزالة الجبرية للمخالف وعلى نفقة المخالف.

- لجان مرورية لتطبيق القرارات الوزارية الخاصة بحظر زراعات الأصناف شرهة المياه.

- اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإزالة الفورية للمخالفة فى مهدها.

- إحلال وتجديد الأراضى القديمة المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه وخاصة حدائق الفاكهة.

- عدم إعطاء موافقات لزراعة الموز فى الأراضى القديمة.

- لجان لمعاينة بالأراضى الجديدة لتحويل زراعته إلى الرى الحديث بدلاً من الغمر.

- برامج توعية للمزارعين بخطورة زراعات الموز.

- استخدام التقنيات الحديثة فى الرى بالتنقيط أو الرش.

- مصادرة شتلات الموز المخالفة دون تصريح.


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زراعات الموز

المحاصيل البستانية

حظر زراعة الموز




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