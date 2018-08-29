ماذا فعلت "الزراعة" لمواجهة مخالفات الموز؟.. تعرف على الإجابة × 10 معلومات

ينشر "اليوم السابع"، عددًا من الإجراءات التى اتخذتها وزارة الزراعة، ممثلة فى الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والحاصلات الزراعية لمواجهة مخالفات زراعة الموز، خاصة أنه يعد من المحاصيل الشرهة للمياه.
- استنباط أصناف جديد تزيد الإنتاج ومبكرة النضج.
- الإزالة الجبرية للمخالف وعلى نفقة المخالف.
- لجان مرورية لتطبيق القرارات الوزارية الخاصة بحظر زراعات الأصناف شرهة المياه.
- اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإزالة الفورية للمخالفة فى مهدها.
- إحلال وتجديد الأراضى القديمة المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه وخاصة حدائق الفاكهة.
- عدم إعطاء موافقات لزراعة الموز فى الأراضى القديمة.
- لجان لمعاينة بالأراضى الجديدة لتحويل زراعته إلى الرى الحديث بدلاً من الغمر.
- برامج توعية للمزارعين بخطورة زراعات الموز.
- استخدام التقنيات الحديثة فى الرى بالتنقيط أو الرش.
- مصادرة شتلات الموز المخالفة دون تصريح.
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