ماذا فعلت "الزراعة" لمواجهة مخالفات الموز؟.. تعرف على الإجابة × 10 معلومات

كتب عز النوبى

ينشر "اليوم السابع"، عددًا من الإجراءات التى اتخذتها وزارة الزراعة، ممثلة فى الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والحاصلات الزراعية لمواجهة مخالفات زراعة الموز، خاصة أنه يعد من المحاصيل الشرهة للمياه.

- استنباط أصناف جديد تزيد الإنتاج ومبكرة النضج.

- الإزالة الجبرية للمخالف وعلى نفقة المخالف.

- لجان مرورية لتطبيق القرارات الوزارية الخاصة بحظر زراعات الأصناف شرهة المياه.

- اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإزالة الفورية للمخالفة فى مهدها.

- إحلال وتجديد الأراضى القديمة المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه وخاصة حدائق الفاكهة.

- عدم إعطاء موافقات لزراعة الموز فى الأراضى القديمة.

- لجان لمعاينة بالأراضى الجديدة لتحويل زراعته إلى الرى الحديث بدلاً من الغمر.

- برامج توعية للمزارعين بخطورة زراعات الموز.

- استخدام التقنيات الحديثة فى الرى بالتنقيط أو الرش.

- مصادرة شتلات الموز المخالفة دون تصريح.