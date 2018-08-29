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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 08:47 م
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مئات المهاجرين محاصرون فى مراكز احتجاز بطرابلس الليبية بعد اشتباكات

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 08:18 م
مئات المهاجرين محاصرون فى مراكز احتجاز بطرابلس الليبية بعد اشتباكات قوات الجيش الليبى
أ ش أ
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قال موظفو إغاثة اليوم الأربعاء إن مئات المهاجرين محاصرون دون طعام ولا ماء فى مراكز احتجاز فى العاصمة الليبية طرابلس بعدما فر الحراس خلال اشتباكات بين جماعات مسلحة متناحرة خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال موظف إغاثة طلب عدم الكشف عن اسمه إن قرابة 400 شخص تُركوا دون طعام فى مركز احتجاز فى عين زارة تديره الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة.

ويقع مركز عين زارة فى جنوب طرابلس وهو جزء من شبكة منشآت حكومية تحتجز فيها ليبيا مهاجرين اعترض خفر السواحل طريقهم للوصول إلى إيطاليا فى زوارق بمساعدة مهربين للبشر.

وقال موظف الإغاثة "هناك نحو 400 شخص محاصرون فى مركز عين زارة بينهم 200 رجل و200 امرأة و20 طفلا تقل أعمارهم عن خمس سنوات دون طعام ولا ماء و فر حراس المركز بسبب الاشتباكات الحالية فى المدينة".

وأفاد مصدر فى منظمة دولية بأن حوالى 1500 مهاجر كانوا محاصرين فى بادئ الأمر فى ثلاثة مراكز للاحتجاز، وفر بعضهم فيما نقل الآخرون إلى مراكز احتجاز فى مناطق أكثر أمنا.

ولم يصدر تعليق حتى الآن عن حكومة الوفاق الوطنى المعترف بها دوليا والمسؤولة رسميا عن ليبيا لكنها لا تسيطر بالكامل حتى على العاصمة.

وقال سكان إن اشتباكات أخرى تدور فى أنحاء عديدة من طرابلس اليوم الأربعاء بما فى ذلك منطقة مطار طرابلس الدولى التى أغلقت عام 2014 بسبب القتال بين جماعات مسلحة


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