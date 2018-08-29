مأساة سيدة بالقليوبية لديها 5 أطفال مصابة بالسرطان وحلمها تخصيص كشك

القليوبية - نيفين طه

"طول عمرى شقيانة وتعبانة وبشتغل فى مسح السلالم وتنظيف البيوت، وكله يهون عشان خاطر أولادى الخمسة ملهمش غيرى، ولكن المرض هدنى وأصبحت لا أستطيع رفع ذراعى، وأولادى صغار وبالتعليم محتاجين مصاريف، ووالدى لا يعمل مصاب بسرطان بالكلى، نفسى فى كشك".. بهذه الكلمات بدأت "مها رشاد" 34سنة، حديثها لـ"اليوم السابع"، لتروى مأساتها، فى الحصول على كشك، لكى تنفق منه على أولادها الخمسة.

وقالت "مها"، إنها ربه منزل تعول خمسة من الأولاد، وأن زوجها مصاب بسرطان بالكلى، وتم استئصال إحدى كليتاه، بسب تفشى المرض بها وأنه لا يستطيع أن يعمل، فبتخرج هى تمسح سلالم العقارات المحيطة بها بمنطقة شبرا الخيمة.

وتابعت "مها": "عايشة بستر من الله، ورزقى ورزق أطفالى على ربنا، وبشتغل بالبيوت، أهم شئ أخد مال حلال عشان أربى أولادى منه وأيضا علاج زوجى".

وأكملت "مها": "أعيش بحجرة وصالة مستأجرة مفروش بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة بمبلغ 600 جنيه، هى صغيره لكنها تأوينى أنا وأولادى".

وتابعت" مها"، قائلة ودموعها تتساقط على وجهها: "راضية وعايشة وبشتغل بصحتى، لكن المرض هدنى فأصيبت بسرطان الثدى، وأصبحت لا أستطيع رفع ذراعى، وأولادى صغار يحتاجون لرغيف العيش الحاف.

وطالبت "مها" محافظ القليوبية الموافقة على إعطائها كشك تربى أولادها الخمسة منه بالحلال، فهى الآن مريضة لا تستطيع الخدمة فى البيوت، وطالبت مسئولى حى شرق شبرا الخيمة فى حل مشكلتها.

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