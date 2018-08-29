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لطلاب الثانوية دور ثانى.. اعرف مواعيد وأماكن الحصول على التنسيق الإلكترونى

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 08:40 م
لطلاب الثانوية دور ثانى.. اعرف مواعيد وأماكن الحصول على التنسيق الإلكترونى تنسيق - أرشيفية
كتب وائل ربيعى
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يرصد "اليوم السابع"، مواعيد وأماكن التقدم للتنسيق الإلكترونى لطلاب الدور الثانى من الثانوية العامة، الذين ينطلق تنسيق رغباتهم صباح غد الخميس، ويستمر حتى يوم الاثنين المقبل.

 

1- يتم فتح معامل الحاسب الآلى بالجامعات اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة.

2- يمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصى أو أى حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات.

3- موقع التنسيق الإلكترونى متاح لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

4- ينتهى إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساء آخر يوم فى المرحلة.

5- لابد من إدخال قائمة الرغبات كاملة وليس الاكتفاء بالرغبات المطلوبة من الطالب.

6- متاح للطالب التعديل على رغباته طوال أيام المرحلة حتى إغلاق باب التنسيق لهم. 


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