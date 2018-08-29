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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 02:57 م
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لأول مرة فى مصر.. إنشاء مستشفى متخصص فى طب الأسنان بجامعة القاهرة

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 02:16 م
لأول مرة فى مصر.. إنشاء مستشفى متخصص فى طب الأسنان بجامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بدء العمل فى  إنشاء مستشفى طب الأسنان التعليمي تطوير خدمة استقبال الطوارئ، لافتا أنه لأول مرة في مصر يتم إنشاء مستشفى لطب الأسنان، وأن الجامعة حصلت على موافقة جهاز التنظيم والإدارة، بجانب تطوير معهد الأورام، فضلا عن استكمال المبنى الجنوبى للمعهد بطاقة استيعابية بزيادة 30% بتكلفة 300 مليون جنيه ممولة من منحة الشيخ السلطان القاسمي، والدولة المصرية ممثلة في وزارة المالية.
 
وأكد "الخشت"، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم الأربعاء بقاعة أحمد لطفي السيد، أن الجامعة وضعت حجر الأساس للفرع الدولى للجامعة بمدينة 6 أكتوبر، وتعمل على إنجازها، مضيفا:" "إحنا مابنروحش ناخد لقطة جنب المشروع ونمشى."
 
وتابع أن الجامعة أعدت ملفا صحيا لكل طالب مستجد لوضع كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بحالته الصحية وعلاجها أولًا بأول طوال فترة دراسته بالجامعة، موضحا أن الجامعة صممت موقعًا إلكترونيا لتسجيل الطلاب الجدد لإجراء الكشف الطبي تسهيلا لهم ولمنع التكدس خلال إجراءات الكشف الطبى.
 
 
 
 

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