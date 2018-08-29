كهرباء جنوب الدلتا: عامود كهرباء قرية " دنوشر "بالمحلة من اختصاص الوحدات المحلية

كتب – محمد حجازى

أكدت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عن ما نشر بجريدة "اليوم السابع" ، بعنوان " اضبط مخالفة.. عامود كهرباء يهدد حياة أهالى قرية "دنوشر" بالمحلة " ، والذى جاء فية وجود عامود عامود كهرباء غير مثبت بطريقة صحيحة بطريق "دنوشر" مما يشكل خطورة على الأهالى ، أن العامود محل الشكوى عامود إنارة عامة وهو من اختصاص الوحدات المحلية طبقا لقانون الحكم المحلى رقم (43) لسنة 1979.

وأضافت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء أن الشركة ترحب بمشاركة الصحافة وبكل ما ينشر فى وسائل الإعلام للقضاء على السلبيات ، مما يساهم فى قيام الشركة بدورها فى الحفاظ على سلامة المواطنين .