قيادى عراقى: أتوقع الإعلان عن الكتلة النيابية الأكبر خلال الأيام المقبلة

توقع عضو التحالف الوطنى العراقى رعد الدهلكى الإعلان عن الكتلة النيابية الأكبر التى تتضمن أغلبية سياسية متوافقة لتشكيل الحكومة الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال الدهلكى ـ فى تصريح لراديو " سوا)" الأمريكى اليوم الأربعاء ـ إن صورة الكتل النيابية الأكبر بدأت فى الاكتمال ، مضيفا أن التوجهات السياسية للتحالف الوطنى العراق متسقة ومتوافقة مع كتل "سائرون والنصر وتيار الحكمة" .
وتشهد الساحة السياسية فى العراق حراكا واسعا بين القوى الفائزة بالانتخابات التى جرت فى 2018 لتشكيل الكتلة الأكبر تمهيدا لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة.
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