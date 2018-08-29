قيادى عراقى: أتوقع الإعلان عن الكتلة النيابية الأكبر خلال الأيام المقبلة

بغداد (أ ش أ)

توقع عضو التحالف الوطنى العراقى رعد الدهلكى الإعلان عن الكتلة النيابية الأكبر التى تتضمن أغلبية سياسية متوافقة لتشكيل الحكومة الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال الدهلكى ـ فى تصريح لراديو " سوا)" الأمريكى اليوم الأربعاء ـ إن صورة الكتل النيابية الأكبر بدأت فى الاكتمال ، مضيفا أن التوجهات السياسية للتحالف الوطنى العراق متسقة ومتوافقة مع كتل "سائرون والنصر وتيار الحكمة" .

وتشهد الساحة السياسية فى العراق حراكا واسعا بين القوى الفائزة بالانتخابات التى جرت فى 2018 لتشكيل الكتلة الأكبر تمهيدا لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة.