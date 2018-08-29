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قيادى عراقى: أتوقع الإعلان عن الكتلة النيابية الأكبر خلال الأيام المقبلة

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 08:09 ص
قيادى عراقى: أتوقع الإعلان عن الكتلة النيابية الأكبر خلال الأيام المقبلة الرئيس العراقى فؤاد معصوم
بغداد (أ ش أ)
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توقع عضو التحالف الوطنى العراقى رعد الدهلكى الإعلان عن الكتلة النيابية الأكبر التى تتضمن أغلبية سياسية متوافقة لتشكيل الحكومة الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال الدهلكى ـ فى تصريح لراديو " سوا)" الأمريكى اليوم الأربعاء ـ إن صورة الكتل النيابية الأكبر بدأت فى الاكتمال ، مضيفا أن التوجهات السياسية للتحالف الوطنى العراق متسقة ومتوافقة مع كتل "سائرون والنصر وتيار الحكمة" .

وتشهد الساحة السياسية فى العراق حراكا واسعا بين القوى الفائزة بالانتخابات التى جرت فى 2018 لتشكيل الكتلة الأكبر تمهيدا لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة.


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