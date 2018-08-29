قيادة محور تعز: حملات إعلامية ممنهجة تستهدف الجيش اليمنى

إيمان حنا

أكد قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل، ومستشار نائب رئيس الجمهورية، اللواء الركن سمير الصبرى أن الجيش اليمنى يواجه حملات إعلامية ممنهجة تسيء له وللأمن وتضحيات أبطال القوات المسلحة، وتم الاتفاق على رصد هذه الأعمال والرفع بها إلى الجهات المختصة لمحاسبتها وفق القانون.

جاء ذلك خلال لقاء عقده قائد المحور ومستشار نائب رئيس الجمهورية، اللواء الركن سمير الصبرى مع رئيس اللجنة الرئاسية و مستشار قائد المحور العميد عبده فرحان، وأركان حرب المحور العميد عبدالعزيز المجيدى، ووكيل المحافظة لشؤون الدفاع والامن اللواء الركن عبدالكريم الصبرى، وقادة الوحدات العسكرية، وذلك للوقوف على مجمل الاوضاع والتطورات الأمنية والعسكرية فى المحافظة.

وناقش الاجتماع الوضع الأمنى، وذلك فى ضوء آلية عمل اللجنة الرئاسية بموجب الخطة الامنية للمحافظة وكذا استلام المرافق الحكومية والمؤسسات الأمنية، وتسليم المطلوبين أمنيا.

كما أكد الجميع على رفض محاولات الزّج بالجيش الوطنى فى المناكفات الحزبية التى تهدف إلى حرف المسار الرئيسى لاستكمال تحرير ما تبقى فى المحافظة، وفرض هيبة الدولة فى المناطق المحررة.

كما أقر الاجتماع العديد من النقاط الهادفة لاستكمال بناء الجيش الوطنى على ضوء توجيهات فخامة الاخ رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبده ربه منصور هادى وفى مقدمتها هيكلة الوحدات العسكرية.

وأقر الاجتماع تثبيت 17 نقطة أمنية فى المحافظة، لقوات الأمن والأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية، وشدد الجميع على ضرورة رفع اليقظة وزيادة اتخاذ التدابير فى التفتيش بالنقاط الأمنية.