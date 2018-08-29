فيديو.. أمين الدعوة بالأزهر: التحرش نوع من الإرهاب وتحريمه نابع من القرآن والسنة

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور سعيد عامر، أمين عام الدعوة بالأزهر الشريف، إن تحريم التحرش نابع من نصوص القرآن والسنة، مضيفاً يقول الله تعالى:" وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا".

وأضاف عامر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة أحلى"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية جيهان منصور، أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول :"المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده".

وأكد أمين عام الدعوة بالأزهر الشريف، أنه لابد من تجريم هذا الفعل لأنه نوع من الإرهاب، ولأنه يؤثر على سلوك ومعنويات المرأة.