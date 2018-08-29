غلق إدارى لـ4 منشآت طبية غير حكومية لمخالفتها القانون بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

أصدر اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية قرارا برقم 489 لسنة2018 بالغلق الإدارى لأربعة منشآت طبية غير حكومية بالإسماعيلية، وكانت إدارة العلاج الحر قد أوصت بالغلق الإدارى للمنشآت الطبية غير الحكومية لمخالفتهم للقانون وفقًا للمخالفات الثابتة بمحاضر إثبات الحالة، وذلك لحين تلافى السلبيات الواردة بالمحضربتاريخ 14 / 6 / 2018.

والمشآت الطبية هى على النحو التالى: مستشفى أبو بكر الصديق الكائنة بشارع التحرير ميدان الجمهورية، حيث لا يوجد غرفة عناية مركزة وعدم تطابق عقد النفايات والاشتراطات الصحية ولا يوجد عقد نفايات مسجل ولا عقد تداول نفايات مع وجود غرفة تعقيم داخل العمليات ووجود أنابيب سحب عينات دم فى غرفة الإقامة والحضانات وعدم مطابقة معايير واشتراطات مكافحة العدوى داخل جناح العمليات.

وغلق معمل التحاليل الخاص بالطبيب البيطرى إيهاب حسين عبد الرحمن حسين والكائن بالأول علوى ش التحرير القنطرة غرب الإسماعيلية وذلك لعدم مطابقة المعمل للمعايير والاشتراطات الطبية الخاصة بالترخيص.

كما تم غلق معمل التحاليل الخاص بالكيمائى أحمد نصر فرج على والكائن بالدور الأول علوى ش المعاهدة والتحرير بالقنطرة غرب الإسماعيلية وذلك لعدم مطابقة المعمل للمعايير والاشتراطات الطبية الخاصة بالترخيص.

ومعمل التحاليل الخاص بالطبيبة البشرية مشيرة محمد السيد محمد الكائن بالدور الثالث ش القيثارة أمام موقف "الزقازيق- القصاصين" بالإسماعيلية وذلك لعدم مطابقة المعمل للمعاير والاشتراطات الطبية الخاصة بالترخيص.