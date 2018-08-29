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عبور 60 سفينة قناة السويس بحمولة 4.1 مليون طن خلال 24 ساعة

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 11:21 ص
عبور 60 سفينة قناة السويس بحمولة 4.1 مليون طن خلال 24 ساعة قناة السويس _أرشيفية
الإسماعيلية – السيد فلاح
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أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن قناة السويس شهدت اليوم الأربعاء، عبور 60 سفينة، بحمولة 4.1 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 24 سفينة بحمولة 1.7 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "MSC SVEVA" التى ترفع علم بنما، بحمولة 196 ألف طن، قادمة من إسبانيا، ومتجهة إلى سنغافورة.

وعبرت 36 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة 2.4 مليون طن، وأن أكبر حمولة لسفينة الحاويات الدنماركية " MUMBAI MAERSK" بحمولة 221 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهه إلى هولندا.


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