طهران تعتبر أن "الوقت ينفد" بالنسبة إلى السكان بشأن العقوبات الأمريكية

رويترز

أعلنت طهران الأربعاء أمام محكمة العدل الدولية فى لاهاى أن العقوبات الأمريكية ضد إيران يجب أن تُعلق على الفور ، لأن "الوقت ينفد" بالنسبة إلى السكان الذين "يعانون أصلاً بشدة" من إعادة فرضها.

وكانت إيران تعرض حججها الختامية فى إطار دعوى قدمتها في يوليو ضد واشنطن ، بهدف الحصول على رفع للعقوبات التى أعاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فرضها على الجمهورية الإسلامية.

وصرّح ممثل إيران محسن محبى أمام القضاة أن "الوقت ينفد بالنسبة لجمهورية إيران الإسلامية" وتابع "ملايين الناس الذين يعيشون في هذا البلد يعانون أصلاً بشدة من العقوبات التي أعيد فرضها من قبل الولايات المتحدة".