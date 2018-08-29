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طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 11:23 ص
طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 35 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب ــ محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار جنوبا نهارا لطيف ليلا .
 
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس:
 
الصغرى العظمى
 
القاهرة 25 35
 
وسط الدلتا 24 34
 
الإسكندرية 22 31
 
بلطيم 22 32
 
مطروح 23 30
 
السلوم 22 32
 
سيوة 24 33
 
بورسعيد 26 30
 
دمياط 26 29
 
العريش 22 32
 
رفح 22 32
 
الإسماعيلية 22 35
 
السويس 25 34
 
رأس سدر 26 36
 
نخل 19 33
 
نويبع 29 36
 
طابا 25 34
 
كاترين 19 35
 
الطور 28 33
 
شرم الشيخ 29 37
 
الغردقة 29 37
 
مرسى علم 27 35
 
الفيوم 25 35
 
بن سويف 25 35
 
المنيا 26 36
 
أسيوط 23 37
 
سوهاج 24 37
 
قنا 25 38
 
الأقصر 26 40
 
أسوان 28 41
 
أبو سمبل 28 40
 
الوادي الجديد 24 39
 
شلاتين 26 36
 
أبو رماد 27 36
 
رأس حدربة 28 35
 
حلايب 28 35
 

 


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